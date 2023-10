Wereldtopper uit het mountainbiken klaagt over prijzengeld: "Het is beschamend"

De Zwitserse Mathias Flückiger heeft op zijn sociale media zijn beklag gedaan over het povere prijzengeld in de Wereldbeker mountainbiken. Het bedrag dat hij krijgt voor zijn vierde plaats is namelijk erg laag.

Mathias Flückiger is een van de toppers in het mountainbiken. De Zwitser pakte op de Olympische Spelen in Parijs nog zilver, achter Tom Pidcock. Flückiger is ook de nummer één op de UCI-ranking en drie keer vicewereldkampioen.

"Ik moest net mijn formulier invullen voor het prijzengeld dat ik daar behaald heb", toont Flückiger op zijn sociale media. "Als een sponsor dit ziet...", zegt de 35-jarige Zwitser. "Dan zullen ze zich waarschijnlijk afvragen waarom ze zoveel geld moeten betalen, als een vierde plek in de Wereldbeker maar 599 dollar waard is. Het is gewoon beschamend."

Geen geldwolf

"Het is zelfs voor mij op een bepaalde manier beschamend om erover te praten, omdat we aan de andere kant wel stellen dat de sport groeiende is", stelt Flückiger. Toch wil de Zwitser niet overkomen als een geldwolf.

"Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik ben niet geïnteresseerd om zo veel mogelijk geld binnen te halen, want dan beoefen ik sowieso de verkeerde discipline binnen de wielersport. Het gaat om de ratio."