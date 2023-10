Remco Evenepoel en Lotte Kopecky kunnen blijven rekenen op wielerpartner die staat voor erg hoge kwaliteit

Zoals bekend kan Evenepoel bij Soudal Quick-Step rekenen op de fietsen van Specialized. Het is op deze fietsen dat hij grootse triomfen heeft kunnen boeken in Luik-Bastenaken-Luik en andere wedstrijden. Specialized is overigens ook al jaren de fietsleverancier van SD Worx, de ploeg van Lotte Kopecky.

SD Worx en Specialized hebben nu een nieuwe overeenkomst gesloten die zal duren tot 2028. "We werken al sinds 2014 met een enorme voldoening samen met Specialized", zegt teammanager Danny Stam. "We kunnen trots zijn op wat we samen als partners bereikt hebben in de professionalisering van het vrouwenwielrennen."

It's been a decade of advancing, inspiring, & achieving incredible success with @iamspecialized AND we're proud to announce our partnership is extending to 2028 🥳🎉 ⁠⁠

"Next year will be a very special, we’ll make even more dreams come true on the Tarmac SL8.” — Vollering pic.twitter.com/E8ze2eiqUP