Richard Plugge komt nog eens terug op mislukte fusie met Soudal Quick-Step en relatie met Patrick Lefevere

Richard Plugge heeft voor het eerst zelf gereageerd op de afgesproken met Soudal Quick-Step. Volgens de grote baas van Jumbo-Visma is dat een puur zakelijke beslissing geweest.

Eind september werd de wielerwereld plots opgeschrikt door een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Maar begin oktober, en na veel onzekerheid bij iedereen, werd duidelijk dat de fusie toch niet doorging.

"Er is een proces geweest en op een bepaald moment hebben we gezegd: 'We zullen het proces met elkaar niet voortzetten'", zegt Richard Plugge bij Sporza. Volgens Plugge zijn zulke gesprekken er in het bedrijfsleven echter dagelijkse kost.

Er was dus heel veel onduidelijkheid over de fusie, vooral bij Soudal Quick-Step. "Maar wij wisten precies waarmee we bezig waren", stelt Plugge. De ploeg heeft dan ook al nieuwe sponsors gevonden voor de komende jaren, maar daar komt binnenkort meer duidelijkheid over.

Hoe is de relatie met Patrick Lefevere nu? "We hebben het op een heel goede manier met elkaar afgesloten", verzekerde Plugge nog. "We hebben nog altijd een goede relatie met elkaar."