Ambitieus plan van Remco Evenepoel stuit op kritiek: "Ik vind het geen goed idee"

Volgens Patrick Lefevere dacht Remco Evenepoel aan dubbel Giro-Tour. Evenepoel zelf lijkt er al van af te stappen, maar hoe haalbaar is dat plan eigenlijk?

Evenepoel heeft na dit jaar nog een rekening openstaan met de Giro en dacht er dus aan om terug te keren naar Italië volgend jaar. De dubbel Giro-Tour zou er vooral komen als het parcours van de Tour van volgend jaar zou tegenvallen.

Maar de Tour moet zeker niet onderdoen en bevat zo'n 59 kilometer tijdrijden. Daarnaast zijn er ook nog enkele zware bergritten waar Evenepoel zich ook kan uitleven. En dus lijkt het plan voor de dubbel alweer in de prullenbak verwezen.

Mosterd bij Vingegaard gehaald?

Maar waar kwam het idee over die dubbel dan vandaan? Marc Sergeant denkt dat Evenepoel zag hoe Vingegaard deed na zijn Tourzege nog mee voor winst in de Vuelta. Maar de dubbel Giro-Tour is anders dan de Tour-Vuelta. De druk was er voor Vingegaard immers af na de Tour.

"Ik vind het geen goed idee om te dubbelen", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad. "Als Evenepoel volgend jaar alles op de Tour zet, weet hij tenminste waar hij echt staat tussen de grote jongens." Als hij vermoeid uit de Giro zou komen zou Evenepoel immers de indruk kunnen wekken dat hij de toppers niet kan volgen.