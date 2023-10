Eli Iserbyt komt met duidelijke uitspraak over EK en Nys na knappe zege in Ruddervoorde

Twee op twee in de Superprestige en vier op vier in Ruddervoorde. Eli Iserbyt is duidelijk in topvorm, zoveel is duidelijk. En dus ook klaar voor de strijd op het EK volgende week in het Franse Pontchâteau?

Eli Iserbyt maakte indruk in Ruddervoorde, al was het naar eigen zeggen zeker niet zijn makkelijkste overwinning. "Maar wel een heel mooie overwinning op een listig parcours", gaf hij achteraf aan bij de camera's van de Superprestige. Nys blijft favoriet "Ik maakte wel wat foutjes. Het lag op sommige plekken zeer glad, maar op andere plekken ook zeer snel. Daarom reden we niet met het zwaarste profiel en was het vaak glibberen en glijden", aldus Iserbyt eerlijk in zijn analyse. In de laatste ronde bleef hij wel recht, stevig en foutloos. En dus mag hij met heel veel vertrouwen toeleven naar volgende week. Dan is er het EK in het Franse Pontchâteau. "Of ik nu de favoriet voor het EK ben? Dat denk ik niet. Dat is voor mij toch Thibau Nys", aldus nog Iserbyt.