🎥 Mathieu Van der Poel doet wat iedereen van hem verwacht en zorgt voor perfect orgelpunt na waanzinnig seizoen

Als wereldkampioen was Mathieu van der Poel de grote publiekstrekker en de verwachtingen waren dan ook niet min. Van der Poel stelde niet teleur: hij zette het criterium van Madrid naar zijn hand.

De afbeelding van Mathieu van der Poel was de voorbije dagen niet uit het straatbeeld weg te denken in Madrid. De Nederlander was natuurlijk niet de enige kanjer die ze in de Spaanse hoofdstad wisten te strikken. Ook mannen als Ayuso, Luis Leon Sanchez en Lazkano reden een alerte koers.

Met de finish in zicht slaagde Van der Poel er wel in om enige afstand te nemen van de rest van het deelnemersveld. De man in de regenboogtrui trok zich nog eens goed op gang om het kloofje te behouden, zodat hij het zegegebaar kon maken aan de aankomst.

MATHIEU VAN DER POEL GANA LA PRUEBA EN LÍNEA 🌈



2. Juan Ayuso

3. Omar Fraile @madridcriterium #madridcriterium pic.twitter.com/aLXi6PWuht — SoloBici.es (@solobici_es) October 29, 2023

Achter hem spurtten Juan Ayuso en Omar Fraile naar respectievelijk de tweede en derde plaats. Madrid heeft zijn gedroomde winnaar in elk geval beet. Na een seizoen waarin hij al raak schoot in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK zorgde Mathieu van der Poel nog voor een finaal orgelpunt.