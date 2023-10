Eli Iserbyt over kritiek op "belachelijk parcours" in Maasmechelen: "Heb de organisatie een berichtje gestuurd"

Eli Iserbyt was vorig jaar bijzonder kritisch over het parcours van de Wereldbeker in Maasmechelen. Maar naar die kritiek is geluisterd en daar is Iserbyt blij mee.

Eli Iserbyt was bijzonder hard voor het parcours van de Wereldbeker in Maasmechelen vorig jaar. "Dit was gewoon belachelijk. Ik kom misschien volgend jaar helemaal niet meer terug naar Maasmechelen. Dit parcours is wereldbekercross onwaardig." Maar de organisatie heeft geluisterd naar de kritiek van vorig jaar en het parcours aangepast. Zo is het evenemententerrein opnieuw aangelegd en is de zwaarste afdaling, met veel losliggende stenen, uit het parcours gehaald. Geluisterd naar feedback Iserbyt staat zondag dus gewoon in Maasmechelen. "Ik vind het heel goed dat ze naar onze feedback geluisterd hebben", zegt Iserbyt bij In de Leiderstrui. "Ik heb de organisator een berichtje gestuurd om hem te bedanken." Iserbyt vindt het dan ook goed dat er rekening wordt gehouden met de kritiek van de renners. Maasmechelen is een van de weinige crossen op de kalender in Limburg, maar de sfeer was er vorig jaar al top. "Daar heb ik dus echt wel zin in!"