Hoopvolle Belgische wielertoekomst? Dubbel succes bij de jeugd in Maasmechelen: rastalentje houdt Nederlandse favorieten achter zich

Bij de mannen hebben we uiteraard elk jaar nieuwe talenten die aan de oppervlakte komen en ons doen kirren van plezier. Thibau Nys is de laatste in een ondertussen al hele lange rij. Bij de vrouwen is er een Nederlandse hegemonie.

Bij de vrouwen hebben we met Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij drie toppers van het geboortejaar 2002. Zowel in het veldrijden als op de mountainbike bezorgen ze heel wat anderen vaak kopzorgen. Qua Belgisch talent zitten we in het vrouwenwielrennen de laatste jaar nog steeds met een serieuze achterstand op onze noorderburen. De voorbije jaren zijn er met Julie De Wilde (20), Fleur Moors (18) en Xaydee Van Sinaey (18) wel al een paar groeibriljanten aan de oppervlakte gekomen. En nu hebben we met de 17-jarige Shanyl De Schoesitter er weer eentje die stilaan haar naam aan het maken is in de veldritwereld. In Maasmechelen won ze alvast de race voor -19jarigen bij de meisjes - weliswaar geen wereldbekerniveau bij de jeugd, maar toch. Met Mae Cabaca (16) en Puck Langenbarg (17) hield ze alvast twee van de grootste Nederlandse talentjes achter zich. De Schoesitter liet zich in het mountainbiken ook al opmerken deze zomer en werd onlangs nog Belgisch kampioene gravel bij de junioren. Van den Boer bij de mannen Voor de volledigheid: ook bij de jongens tot 19 jaar kregen we een Belgische winnaar in Maasmechelen: Arthur Van den Boer klopte de Tsjech Krystof Ba Ant en de Hongaarse (broer van) Barnabas Vas.