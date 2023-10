Paul Herygers van één iets enorm onder de indruk: "Dat is niet normaal"

Er komt nog lang geen einde aan een ongelooflijke dominantie in het veldrijden. Bij Jumbo-Visma is het heerlijk toeven op de cross. Bij de mannen is het nog wachten op Wout van Aert, maar bij de vrouwen wint Fem van Empel alles.

Van Empel heeft haar hegemonie verder gezet door de Wereldbekermanche in Maasmechelen bij de vrouwen te winnen. Met Ceylin del Carmen Alvarado en Anniek van Alphen op plaatsen 2 en 3 was het weer een volledig Nederlands podium. Het is al de vijfde overwinning van het seizoen voor Van Empel, die al elke cross won waar ze aan de start stond. "Ik had het er tijdens de zomer met mijn vader over dat het gek zou zijn als ik nog beter zou doen dan vorig seizoen. Tot nu toe is het wel zo: ik rijd beter dan vorig jaar. Ik weet dat het heel speciaal is", zegt Van Empel. VAN EMPEL WINT MET GROOT TIJDSVERSCHIL "Er komt een tijd dat het minder zal zijn, maar daar kan ik ook mee leven", vervolgt de wereldkampioene. Tijdens de tv-uitzending op VRT staat Paul Herygers vooral stil bij de enorme tijdsverschillen die ze veroorzaakte: 1'28" op Alvarado, 1'42" op Van Alphen en nog meer op de rest. "Dat is niet normaal", is de cocommentator onder de indruk.