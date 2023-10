🎥 "Houd jij van Mathieu of Wout?" Hilarische opwarmer voor absolute klassieker gaat over 'sexy pakjes' en dergelijke

Het is alweer uitkijken naar de volgende veldritafspraak: de Koppenbergcross. Mathieu of Wout moeten we daar nog niet verwachten, maar een opmerkelijk filmpje kan u wel al opwarmen voor deze altijd belangrijke veldritafspraak.

Arno the Kid, de broer en partner in crime van Average Rob, maakt een videoreeks met een vooruitblik op elke X2O-cross en over waar het nu in het veldrijden eigenlijk om draait. De Koppenbergcross is de eerste wedstrijd in het kader van de X2O Badkamers Trofee.

Het eerste filmpje in de reeks staat op de Instagrampagina van de X2O Badkamers Trofee. "Houd jij van Mathieu of Wout? De cross, dat is meer, dat is cultuur", laat Arno the Kid optekenen. Ondertussen gaat hij in Oudenaarde op zoek naar veldritliefhebbers die naar de cross van komende woensdag toeleven.

Dat kan ook een jonge kerel zijn en met hem gaat het over de 'sexy pakjes'. "Dat is speciaal. Weet je waarom jullie dat doen? Misschien dat mensen jullie beter kunnen zien. Ik vind het raar dat ze een rits hebben", zegt de jonge fan hierover.