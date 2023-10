📷 Volledige stemming bekend: Van der Poel het meest op één bij Vélo d'Or, maar Vingegaard won toch

Jonas Vingegaard won dit jaar de Vélo d'Or, voor Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Dat die laatste twee niet wonnen, riep toch wat vragen op.

Mathieu van der Poel reed dit jaar zijn beste seizoen ooit met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en winst op het WK op de weg. De Nederlander werd ook nog tweede in de Ronde van Vlaanderen en de E3 Saxo Classic en leidde Jasper Philipsen naar vier ritzeges in de Tour.

Ook Tadej Pogacar beleefde een topseizoen met winst in Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Parijs-Nice, de Ronde van Lombardije en tweede in de Tour. De Sloveen was ook voor het derde jaar op rij de beste op de UCI-ranking

Dat Tourwinnaar Jonas Vingegaard, die ook de beste was in de Dauphiné, het Baskenland en tweede was in de Vuelta, toch won, riep wel wat vragen op. Vingegaard kreeg 142 punten, Van der Poel 133 en Pogacar 126.

Van der Poel het meest op één

Vélo Magazine, dat de Vélo d'or ook organiseerde, publiceerde nu de volledige stemming. Van der Poel werd 16 van de 36 keer op nummer één gezet, maar stond bij vier stemmers zelfs niet in de top vijf. Vingegaard stond maar 8 keer op nummer één.

Maar de Deen stond bij 34 van de 36 stemmende journalisten wel in de top drie en kon zo de achterstand op Van der Poel nog goedmaken. Vingegaard won zo dus met 9 punten verschil van wereldkampioen Van der Poel.