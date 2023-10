Thibau Nys wilde een statement maken: "Meteen het tegendeel bewijzen"

Thibau Nys heeft dit seizoen een stap vooruit gezet en won meteen twee keer in Beringen en in Waterloo. Een keer won hij in de sprint, de andere keer solo.

De eerste cross van het seizoen werd meteen door Thibau Nys gewonnen. Nys klopte Eli Iserbyt in de sprint in Beringen. Daarna werd er meteen gesteld dat Nys het hele seizoen alleen maar moest volgen en dan winnen in de sprint. Maar dat wil Nys helemaal niet. "Dat ligt niet in mijn karakter en ik wil de concurrentie ook verrassen", zegt Nys bij Knack. Met die instelling vertrok hij ook naar het Amerikaanse Waterloo voor de eerste manche van de Wereldbeker. "Toen wilde ik meteen het tegendeel bewijzen. In Waterloo reed ik de halve cross voorop. Als je alleen kunt aankomen, waarom zou je dan wachten tot de finish?", stelt Nys. Sterke sprint blijft een wapen Maar toch beseft Nys ook dat zijn sterke sprint ook een groot wapen is. "Mijn goede sprint brengt me wel rust. Ik hoef mijn tegenstanders niet uit het wiel te rijden om te winnen."