Zijn Giro-ambities realistisch voor Van Aert? Trainer ziet grote gevolgen voor crossseizoen én het voorjaar

Ambieert Wout van Aert in 2024 een klassement in de Giro? Als dat het geval zou zijn, dan zou dat gevolgen hebben voor zijn veldritseizoen en voorjaar.

Dat zegt toch de Nederlandse ex-renner Jim van den Berg, die ook wielercoach is en oprichter van trainingsapp JOIN. "Een scenario waarbij hij straks alles op alles zet om de Giro te winnen, daar geloof ik niet in", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Van den Berg zou Van Aert dan te veel van zijn huidige kwaliteiten verliezen en zou hij uiteindelijk ook tekort komen in het rondewerk. Van Aert zou bijvoorbeeld nog wat spiermassa moeten verliezen voor de start van de Giro.

"Dan zou Van Aert eigenlijk in december en januari al niet het veld in mogen duiken. In plaats van die pittige inspanningen van een uur, zou hij in die periode volumetrainingen moeten afwerken", stelt Van den Berg.

Beperkt voorjaar

Ook het Vlaamse voorjaar zou lijden onder zo'n plan om de Giro te winnen, want na Parijs-Roubaix is er maar een maand meer tot het begin van de Giro. Wat net voldoende zou zijn voor een hoogtestage, maar Van Aert zou dan lange tijd geen rust hebben.

Volgens Van den Berg zou Van Aert voor een optimale voorbereiding op de Giro al na Milaan-Sanremo een punt moeten zetten achter zijn voorjaar. Geen Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix dus. "Ik kan me niet inbeelden dat ze zo ver willen gaan bij Jumbo-Visma", zegt Van den Berg nog.