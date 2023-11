Remco Evenepoel moet naast Vingegaard, Pogacar en Roglic ook andere groterondewinnaar vrezen: "Een grote push"

Wat hebben Vingegaard, Roglic en Pogacar gemeen? Deze concurrenten van Evenepoel kunnen grote ronden winnen. Dat hebben ze al meermaals bewezen.

Er zullen echter ook nog wel andere renners zijn waar Remco Evenepoel rekening mee moet houden in de Tour de France van 2024. Eén van hen lijkt Tao Geoghegan Hart te worden, de man die derde stond in de Giro van dit jaar tot hij moest opgeven. Geoghegan Hart heeft net als Evenepoel één grote ronde op zijn naam staan.

© photonews

De Brit won de Giro in 2020 en ruilt volgend jaar INEOS Grenadiers voor Lidl-Trek. "Er is een grote push om mij aan de start van de Tour te brengen", zegt de ex-pupil van Axel Merckx aan Cyclingnews. "Dat is boeiend, dat werkt enorm motiverend."

In principe is ook Geoghegan Hart dus één van de concurrenten van Evenepoel in de strijd om de ereplaatsen of zelfs een eventuele podiumplaats. "Je wil de grote koersen rijden en je kans gaan. Iets resultaatgewijs niets bereiken, ik denk niet dat je daar spijt van kunt hebben. Waar ik wel spijt van zou hebben is de kans niet wagen."