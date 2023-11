Toon Aerts kan het moeilijk een plaats geven: "Ik heb er niets mee te maken"

Toon Aerts werd in 2016 Europees kampioen veldrijden in Ponchâteau. Dit jaar is hij er door zijn dopingschorsing niet bij.

De overwinning op het EK van 2016 van Toon Aerts kwam onverwacht. Mathieu van der Poel en Wout van Aert raakten niet van elkaar af, Aerts versnelde halfweg cross en pakte de Europese titel. Toen slechts zijn derde profzege. Door een dopingschorsing zal Aerts er niet bij zijn dit jaar, hij moet nog wachten tot 17 februari om zijn comeback te maken in Sint-Niklaas. Maar toch ligt de hele zaak nog altijd zwaar op de maag van Aerts, bijna twee jaar later. Oneerlijk proces "Ik heb de hele affaire nog geen plaats gegeven. Ik weet niet of dat ooit zal lukken", zegt hij bij Sporza. Vooral omdat hij er zelf niet voor gekozen heeft. "Ik heb er niets mee te maken. Maar ik heb er mee leren omgaan." "Ik heb een oneerlijk proces gehad, maar de toekomst kan alleen maar mooier worden. De laatste weken voel ik me weer meer en meer renner." Aerts traint ook weer volop, geeft geen les meer, maar zoekt wel nog altijd een ploeg.