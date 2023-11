Adrie kritisch voor overweging bij Van Aert maar andere ex-renner ziet er heil in: "Dan zegt hij dat Van der Poel beter is"

Hoe Mathieu van der Poel te verslaan? Daar lijkt Wout van Aert al mee in zijn gedachten te zitten, met het oog op het volgende wegseizoen. Adrie van der Poel liet zich al kritisch uit over een eventuele koerswijziging bij de Belg.

Die zou zijn koersgedrag kunnen aanpassen door bijvoorbeeld minder mee te werken met Mathieu van der Poel. Diens vader Adrie noemde dat dan weer de grootste fout die Van Aert kan maken. Een andere Nederlander, Koen de Kort, ziet er wél wat in.

De 'team support manager' van Lidl-Trek gaat in de Eurosport-podcast Kop Over Kop in op die strategie. "Dan zegt hij eigenlijk dat Van der Poel op dat moment beter is. "Als je daarvan uitgaat, moet je een andere manier vinden om Van der Poel toch te kloppen", is zijn redenering.

© photonews

"Je hoopt dan dat Van der poel zich opblaast. Dat kan een goede tactiek zijn. Het is een mogelijkheid daarvoor te gaan", vindt de 41-jarige oud-renner. Die spreekt zich ook in het geheel uit over de kritiek dat Van Aert te weinig wint. "Ik vind wel dat de critici enigszins een punt hebben, maar langs de andere kant blijft Van Aert een toprenner."