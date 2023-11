Flandrien-gala eert talloze grote namen: Philipsen klopt Evenepoel, Kopecky is grote slokop en ook Van der Poel viert

Jasper Philipsen en niet Remco Evenepoel is verkozen tot Flandrien van het Jaar. Lotte Kopecky is opnieuw de Flandrienne, maar ging nog met veel meer aan de haal na afloop van de gala-avond in het Casino Kursaal.

Oostende was inderdaad het decor voor een lange en prachtige gala-avond. Het uitreiken van de prijzen begon met twee Lifetime Achievements Awards voor Greg Van Avermaet en Peter Sagan. Ruimschoots verdiend voor allebei en ook mooi dat de Slovaak present tekende. Lotte Kopecky won de Grote Prijs Patrick Sercu.

Dat is een een beloning voor de renner of renster die schittert in een andere discipline dan het wegwielrennen. Nathan Van Hooydonck werd verkozen tot Ploegmaat van het Jaar. Thibaut Van Damme (nieuwelingen), Fleur Moors (junioren) en Alec Segaert (beloften) werden de Flandriens van de toekomst.

HET FEEST KAN NIET OP BIJ KOPECKY

De Vonk van het Jaar, het grootste emo-moment in de koers, was weggelegd voor Lotte Kopecky. Een Belgische in de gele trui in de Tour op de Tourmalet, dat kan tellen. Mathieu van der Poel werd verkozen tot Internationale Flandrien. In tegenstelling tot de Vélo d'Or zet het Flandrien-gala hem wel in de bloemen als beste renner.

© photonews

Het was dan nog wachten tot Lotte Kopecky haar hattrick kon vervolledigen: voor het vierde jaar op rij al werd ze tot Flandrienne gekroond. De grootste verrassing van de avond moest nog steeds komen. Jasper Philipsen, de man met de meeste overwinningen, haalde het van Remco Evenepoel in de Flandrien-verkiezing.