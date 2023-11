Verrassing op het EK veldrijden: "Pidcock of Van der Poel zijn slechte voorbeelden"

Niemand had verwacht dat Cameron Mason op het podium van het EK veldrijden zou staan. De Brit pakte wel de zilveren plak.

Twee dagen voor het EK overleed de opa van Cameron Mason en dat stimuleerde hem nog meer om in Pontchâteau een knalprestatie af te leveren. En die kwam er ook met een podiumplek.

“Mijn podiumplaats was een eerbetoon aan hem en aan mijn mama. Ik heb daar kracht uit geput. Tijdens de koers was ik te gefocust, maar toen ik het laatste klimmetje opreed en de laatste rechte lijn opdraaide, moest ik aan hem denken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Het is een beetje grappig: mijn opa had een nogal ouderwetse visie over fietsers op de openbare weg, dat vond hij maar niks, maar voor zijn tv miste hij geen enkele wedstrijd van me”, gaat de Brit verder.

Inspiratie haalt Mason vooral bij Tom Pidcock. “Mannen als Pidcock of Van der Poel zijn slechte voorbeelden. Door wat zij doen, ga je denken dat alles mogelijk is in het wielrennen. Maar zij hebben een uitzonderlijk talent. Zij kunnen alles, terwijl het voor de meeste renners beter is om te specialiseren als je een profcarrière wil uitbouwen.”