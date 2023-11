Transfer naar ander topteam: Jumbo-Visma neemt afscheid van zoon van Belgische wielerlegende

Axandre Van Petegem (21) is de zoon van de Belgische wielerlegende Peter Van Petegem, die twee keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won. Daarnaast won Van Petegem ook drie keer de Omloop Het Volk en de E3-Prijs Harelbeke en de Scheldeprijs.

Axandre trok in augustus 2021 naar het opleidingsteam van Jumbo-Visma, maar vertrek daar dus nu. "Gedurende mijn jaren bij de ploeg heb ik veel geleerd over training, voeding en tactiek", zegt Van Petegem via de sociale kanalen van de ploeg.

"Dat ik het team nu verlaat, zorgt voor mixed feelings. Ik ben geruime tijd out geweest door een blessure. Twee heupoperaties hebben me bijna een jaar van de fiets gehouden, maar ik heb wel genoten van mijn tijd bij de ploeg. De lessen die ik hier heb geleerd, neem ik de rest van mijn loopbaan mee."

Van Petegem trekt nu naar het nieuwe opleidingsteam van het Amerikaanse Lidl-Trek. Daar wordt hij onder meer ploegmaat van Matteo Milan (broer van Jonathan), Cameron Rogers (neefje van Michael) en Martin Pedersen (broer van Mads).

"During the two years I was with the team, I learned a great deal about training, nutrition, and race tactics. Saying goodbye to the team brings mixed feelings because I was sidelined due to injury for a significant period."