Sportief directeur Wout van Aert is doodeerlijk over mentale oorlog met Remco Evenepoel: "Geen woord tegen gezegd"

Remco Evenepoel moest het vooral opnemen tegen de ploeg van Wout van Aert in de grote ronden die hij dit jaar gereden heeft. Die strijd met Jumbo-Visma was bikkelhard.

Vooral op mentaal vlak. Daar getuigt Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma, ook over in de podcast Met Open Vizier. "Voor de Giro kunnen maar twee of drie teams zitten in het hotel op de Teide. Remco Evenepoel was daar ook."

Mekaars grote concurrenten voor een bepaalde wedstrijd in mekaars gezelschap: dan begint het steekspel al. "Dat is mentale oorlogsvoering tot en met. Hij probeerde ons te imponeren, wij probeerden hem te imponeren. Er werd geen woord tegen mekaar gezegd. Dan is de Giro eigenlijk al begonnen."

© photonews

"Het klinkt heel gezellig", realiseert Zeeman zich al lachend ook. Het heeft overigens niet enkel betrekking tot Remco Evenepoel, want volgens Zeeman was het exact hetzelfde tijdens de Tour tussen Vingegaard en Pogacar, tot de beslissing gevallen was.