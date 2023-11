📷 Niels Albert pakt uit met opvallende nieuwe look en verdedigt zich: "Mijn keuze, mijn lichaam"

Niels Albert (37) ziet er plots anders uit. De ex-veldrijder en analist heeft een kaal geschoren hoofd na een haartransplantatie.

Niels Albert heeft al enkele jaren last van haaruitval. Het zit dan ook in de familie want zowel zijn grootvader als zijn vader hadden ook weinig haar. Albert kon het uitvallen van zijn haar lang verdoezelen met wax of gel, maar koos nu toch voor een radicale ingreep.

Afgelopen woensdag kreeg Albert een haartransplantatie bij een dokter in Hasselt. Albert moest zich daarvoor kaalscheren, niet ideaal in deze temperaturen. De eerste week mag hij ook nog geen pet of muts dragen, omdat het eerst nog moet genezen.

Geen schaamte

Over de kostprijs van de ingreep wil Albert niet ingaan, maar hij koos er doelbewust voor om het niet goedkoper te laten doen in Turkije. "Maar ik wilde niet naar Turkije gaan; die taalbarrière was te groot voor mij", zegt hij bij HLN.

Albert staat ook volledig achter zijn keuze om de ingreep te laten uitvoeren. "Daar heeft niemand zich mee te bemoeien. Iedereen mag daar een mening over hebben. Maar uiteindelijk is het mijn keuze, mijn lichaam. Ik snap het geheim rond esthetische ingrepen niet."

Op het eindresultaat van de haartransplantatie zal het nog enkele weken wachten zijn, tot het haar van Albert is teruggegroeid. Maar schaamte heeft de ex-veldrijder dus duidelijk niet.