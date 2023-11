BREAKING: 'Dit is het veldritprogramma van Wout van Aert, tot onmin van Flanders Classics en de UCI'

Nadat eerder Mathieu van der Poel al zijn programma voor deze winter in het veldrijden bekendmaakte is het nu aan Wout van Aert. En daarmee zorgt hij meteen voor wreven bij de UCI en bij Flanders Classics.

Het programma zal eerstdaags officieel en volledig worden bekendgemaakt, maar Het Laatste Nieuws heeft al weet van vijf races waar Wout van Aert zeker aan de slag zal gaan.

De Exact Cross in Mol (22/12), de Wereldbeker in Antwerpen (23/12), de Superprestige in Diegem (28/12), de Exact Cross in Loenhout (29/12) en de X2O-cross in Baal (1/1) komen zeker op het programma van Wout van Aert.

UCI en Flanders Classics 'not amused'

Mogelijk komen daar nog een aantal crossen bij, zoals bijvoorbeeld de Wereldbeker in Benidorm later in januari. Zowel Flanders Classics als de UCI zouden absoluut niet te spreken zijn over de crossen die worden overgeslagen in dezelfde periode.

Daarom dat de UCI nog eens herhaalde dat er mogelijk straffen zullen komen in de toekomst voor renners die weigeren een volledig programma te rijden. Of van Aert en van der Poel weigeren van pakweg het WK een goede zaak zou zijn? Dat is weer een heel andere zaak.