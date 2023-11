Mario De Clercq waarschuwt Mathieu van der Poel: "Stel je maar eens voor..."

Het is nog meer dan een maand wachten op de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld, maar toch wordt er al naar uitgekeken. Vooral op het WK zou de Nederlander concurrentie kunnen krijgen.

Van der Poel maakt op 22 december zijn rentree in het zand van Mol en rijdt dit seizoen 13 crossen. Afsluiten doet de Nederlander op het WK in Tabor. In Tsjechië werd Van der Poel in 2015 voor het eerst wereldkampioen.

De Nederlander kan er voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden worden, maar bij Pauwels Sauzen-Bingoal geloven ze sterk in hun kampioenschapsrenner Michael Vanthourenhout. Hij veroverde op het EK zijn tweede opeenvolgende titel.

Vanthourenhout is ook de huidige Belgische kampioen en is altijd goed op een kampioenschap. Alleen op het WK bij de elite lukte het nog niet echt. Vanthourenhout werd in 2018 tweede achter Wout van Aert, maar voor Mathieu van der Poel.

WK in Tabor

Vanthourenhout werd in 2015 net als Van der Poel wereldkampioen in Tabor, maar dan bij de beloften. Mario De Clercq, technisch coördinator bij Pauwels Sauzen-Bingoal, ziet dan ook een kans voor Vanthourenhout op het WK in Tabor.

"Stel je maar eens voor dat er die dag in Tabor ijs ligt op het parcours ligt", zegt hij bij De Zondag. In februari is het gemiddeld maximaal zo'n 2 graden Celsius, ijs is dus zeker niet uit te sluiten. Op het sneeuwparcours in Val di Sole won Vanthourenhout vorig jaar, in 2021 was hij tweede. Sneeuw en ijs liggen hem dus uitstekend.