Columnist haalt uit: "Wat deed Wout van Aert in godsnaam?"

Wout van Aert dook dit weekend op in Colombia, waar hij een reisje combineerde met een amateurrace van collega Rigoberto Uran. In Zuid-Amerika is hij heel geliefd, maar er waren ook wel wat mensen die kanttekeningen plaatsten bij de trip.

Hans Vandeweghe vraagt het zich openlijk af wat Wout van Aert in november in Colombia te zoeken heeft. En hij is daarover zeer kritisch in zijn column in De Morgen, al weet hij ook dat WvA uiteraard helemaal niets moet.

"Wat we ons nu moeten afvragen met zijn allen - hij moet just niks en hij mag just alles, maar wij vragen we het ons toch af - wat deed Wout van Aert in godsnaam op dat moment van het jaar bij een wielertoeristentocht in Colombia?", aldus Vandeweghe.

Jetlag overbruggen tot twee keer toe

"Een jetlag overbruggen om rond te rijden op wegen die hij niet kent? Trainingstechnisch slaat dit nergens op", beseft de schrijver. Temeer er volgens Vandeweghe door de terugreis ook al meteen een tweede jetlag volgt.

En ook alle verplichte nummertjes tussendoor, met dansjes en maatpakken waren volgens Vandeweghe compleet overbodig. Als mogelijke reden ziet hij dat Wout van Aert gewoon de wereld wil ontdekken - met geld zal het zeker niet te maken hebben.