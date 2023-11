Johan Bruyneel mengt zich met kort maar krachtig statement in discussie over waanzinnige bedragen in de koers

Johan Bruyneel is altijd wel goed voor een scherpe mening. In de discussie over bedragen die in de koers circuleren, schaart hij zich achter het standpunt van Cédric Vasseur.

In elke sport speelt het financiële een grote rol en het is logisch dat ook wielrenners een aardig centje willen verdienen. Alleen hoeven de ploegen niet mee te gaan in een soort opbod. Voorstellen zoals diegene die gelinkt werden aan Victor Lafay zijn toch wel wat te veel van het goede. De Tourritwinnaar trekt volgend jaar naar AG2R, maar zou mits een contractverlenging bij Cofidis rijkelijk beloond worden. Cédric Vasseur ontkent dat. "We hebben in de pers een bedrag zien verschijnen als 1,5 miljoen euro als jaarsalaris. Wij hebben hem dat nooit aangeboden", zegt de teammanager bij Cyclism'Actu. 100% d’accord avec Vasseur. https://t.co/hPS8nLPxHB — Johan Bruyneel 🇧🇪 (@JohanBruyneel) November 13, 2023 "Simpelweg omdat de marktwaarde van Victor geen 1,5 miljoen euro is. We moeten niet vervallen in een soort van onredelijkheid." Johan Bruyneel vindt dat een verstandige houding. "Ik ben het 100% eens met Vasseur", schrijft Bruyneel op X.