Publiekslieveling Iljo Keisse stelt iets opvallends vast: "Er ontbreekt iets"

Iljo Keisse (40) kijkt dit jaar voor het eerst sinds lang toe vanuit de tribunes tijdens de Zesdaagse van Gent. De publiekslieveling van het Kuipke ziet wel een probleem dit jaar.

Iljo Keisse won in zijn carrière zeven keer de Zesdaagse van Gent, maar is er dit jaar dus niet bij. Vorig jaar nam Keisse afscheid als profwielrenner en ook van de Zesdaagse van Gent. Vanaf dit jaar moet er in Gent dus een nieuwe publiekslieveling gezocht worden.

Keisse gaf dinsdag wel het startschot van de 82ste editie van de Zesdaagse van Gent. Maar toch heeft Keisse een bemerking. "Als je dit jaar naar de affiche kijkt, zeg ik ook: er ontbreekt iets", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Geen grote naam

Met Bradley Wiggins, Mark Cavendish, Elia Viviani en Michael Morkov werd het publiek de afgelopen jaren stevig verwend qua grote namen. "Zo’n naam staat er dit jaar niet tussen", stelde Keisse vast.

Met de Deen Lasse Norman Hansen staat er dan wel een meervoudige wereldkampioen aan de start, maar dit jaar staat Hansen er aan de start zonder Michael Morkov. "Hij heeft zijn gids Morkov wel echt nodig. En is zijn uitstraling niet in verhouding met zijn palmares."