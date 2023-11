Wout van Aert zegt waar het op staat over de druk die de status van Eddy Merckx op hem legt als Belgisch smaakmaker

Wout van Aert is een van dé smaakmakers uit het huidige Belgische wielrennen. Eddy Merckx is dan weer diegene die in de geschiedenis veruit op nummer 1 staat wat dat betreft.

Het moet niet evident zijn om in ons land ten eerste door te breken en ten tweede steeds herinnerd te worden aan de enorme status van Eddy Merckx, de beste wielrenner aller tijden. Van Aert werd hiernaar gevraagd tijdens zijn gesprek met Mundo Ciclistico. Zelf ervaart hij het niet als een druk die op hem weegt. "Ik denk niet dat het een bron van druk hoeft te zijn. Ik denk eerder dat het een bron van bewondering en trots is, maar het zou een vergissing zijn om jezelf met hem te vergelijken", beseft Van Aert ook wel. Eddy Merckx is een echte referentie Van Aert komt dan ook met niets dan mooie woorden voor de verwezenlijkingen van De Kannibaal. "Hij is een echte referentie. Niet alleen in het wielrennen in België, maar in de wereld, met een onbereikbare staat van dienst."