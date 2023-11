Europees kampioen Michael Vanthourenhout moet alweer nieuwe tegenslag slikken

Ook dit weekend geen Europese kampioen in het veld. Michael Vanthourenhout moet forfait geven voor Merksplas en Troyes.

Het seizoen van Michael Vanthourenhout is er een met grote pieken en diepe dalen. In de periode van de Wereldbeker in Waterloo kampte Vanthourenhout met buikloop en daar moest hij ook een tijd van herstellen.

Dat lukte net op tijd voor het Europees kampioenschap in Pontchâteau, waar Vanthourenhout zijn eerste overwinning van het seizoen pakte. Maar nadien liep het opnieuw fout voor Vanthourenhout. Zaterdag in Niel viel hij twee keer en moest hij opgeven met een gezwollen knie.

Maagproblemen

Die knie was zondag weer in orde en Vanthourenhout verkende zondag ook het parcours in Dendermonde, maar startte uiteindelijk niet door maagproblemen. En die houden hem nu ook weg van Merksplas en Troyes dit weekend.

"Michael is tot op de dag van vandaag helaas nog niet hersteld", zegt Jurgen Mettepenningen. "Een streep door onze rekening, maar starten in Merksplas of Troyes is onmogelijk. Hopelijk is Michael snel weer helemaal de oude en kunnen we hem in Kortrijk en Dublin terug op volle kracht in actie zien."