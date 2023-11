Komt het nog goed? BORA-hansgrohe zet Cian Uijtdebroeks stevig op zijn plaats na kritiek

De Vuelta verliep niet helemaal volgens plan bij BORA-hansgrohe. Zo verliep het niet allemaal goed tussen Cian Uijtdebroeks en zijn ploegmaat Aleksandr Vlasov.

Er was niet alleen de Vuelta, maar er was ook de Chrono des Nations. Daar was Uijtdebroeks 14de op 21 deelnemers en was hij bijzonder boos over zijn materiaal dat niet in orde was. "Ik kom naar hier om te leren. Dan zou het leuk zijn als mijn fietsen in orde zijn."

Ook in de Vuelta waren er wat problemen. Zo viel zijn ploegmaat Aleksandr Vlasov hem in de laatste ritten aan en snoepte de Rus nog de zevende plaats af van Uijtdebroeks. Daardoor werd de jonge Belg nog achtste.

"Met mij wilden ze ook wel voor een klassement gaan, maar daar geloofden ze niet zo in", zei Uijtdebroeks tijdens de Vuelta. "Het was eerder de teamstrategie dat Aleksandr de man zou zijn."

Gesprek met Uijtdebroeks

Ploegmanager Ralph Denk blikt nu terug op die incidenten. "We hebben al met hem gesproken en misschien is er de komende dagen of weken nog een gesprek nodig", zegt hij bij GCN.

"Laten we zeggen dat Cian nog niet veel ervaring heeft met praten met de pers vlak na een wedstrijd. Ik denk niet dat hij dit nog een keer zal doen. We hebben het inmiddels opgelost en uitgesproken, maar we houden dat allemaal intern."