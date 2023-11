Michel Wuyts komt met pittig pleidooi over Wout van Aert

Rijdt Wout van Aert in 2024 de Giro of de Tour? Het is een vraag die op ieders lippen brand.

Wout van Aert lijkt zichzelf wat verklapt te hebben over zijn eventuele deelname aan de Giro. Tegen een Colombiaanse journalist zei Van Aert namelijk dat hij van de Giro een hoofddoel zou maken in 2024. Michel Wuyts ziet het alvast helemaal zitten. "Gun Wout van Aert de Giro d’Italia. Geef hem de vrijheid, de zuurstof en de afwisseling die hij in het drukkende Tourpatroon mist", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. Volgens Wuyts moet Van Aert in de Tour te veel het ploegbelang dienen. Dit jaar won Van Aert voor het eerst geen etappezege won in de Tour. Zijn ploegmaat Jonas Vingegaard won wel voor de tweede keer de Tour. Giro d'Italia Over de rol die Van Aert zou moeten krijgen bij Jumbo-Visma tijdens de Giro, is Wuyts ook klaar en duidelijk. "Geef hem in Italië het kopmanschap. Hij heeft daar namelijk recht op." De Giro zou volgens Wuyts ook goed passen bij Van Aert. "De adoratie van de tifosi zal hem deugd doen, het golvende karakter van de laars hem inspireren. In het land waarin hij de Strade en Milaan-Sanremo won, kan hij oogsten zonder stress. Van Aert wilde dit jaar al naar de Giro. Nadrukkelijk."