CEO van Quick-Step heeft duidelijke mening over het karakter van Patrick Lefevere

Patrick Lefevere en sponsor Quick-Step zijn al 25 jaar met elkaar verbonden. Toch is Lefevere zelf niet altijd de makkelijkste om mee samen te werken.

Patrick Lefevere zegt graag waar het op staat en schopt daarmee soms tegen de schenen van sommige mensen. Voor een sponsor van Quick-Step, moet dat niet altijd even gemakkelijk zijn om daar mee om te gaan.

Maar Ruben Desmet, CEO van Quick-Step, relativeert dat toch. "Patrick doet wat hij doet en is daarin zeer succesvol. We kunnen leven met de full package. Ik zou niet alles doen of zeggen wat hij doet, maar verder wil ik daar niet tussenkomen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Netflix

Het is vooral in Vlaanderen dat de uitspraken van Lefevere voor beroering zorgen. En 95% van de business van Quick-Step zit niet in Vlaanderen, daarbuiten kennen ze Lefevere toch niet. Maar Lefevere zelf stelt dat daar wel verandering in komt.

"Door Netflix is dat toch aan het veranderen. Bij de Tourstart in Bilbao had Zdenek Bakala wat fietsvrienden uitgenodigd, onder andere een topadvocaat uit New York. Die man kwam naar mij toe: 'Are you Patrick? You’re a tough guy' (jij bent een taaie, nvdr.)."