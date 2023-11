Patrick Lefevere met pensioen? "We hebben een opvolger gevonden"

Patrick Lefevere wordt begin januari 69 jaar en doe moet hij stilaan aan een opvolger denken. Die zou hij ook gevonden hebben.

Door de fusie met Jumbo-Visma, die er uiteindelijk niet kwam, leek het einde van Patrick Lefevere nabij in de wielerwereld. Maar dat einde komt er dus niet en Lefevere gaat ook in 2024 nog verder als ploegbaas bij Soudal Quick-Step.

Maar Lefevere komt wel stilaan op een leeftijd dat er aan opvolging moet gedacht worden, dat stelt ook de CEO van Quick-Step, Ruben Desmet. "We willen niet dat Patrick abrupt stopt, maar vragen wel dat er een plan is voor een opvolger", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Opvolger Patrick Lefevere

Die persoon moet dan gaandeweg meer verantwoordelijkheid krijgen bij de ploeg, zodat die niet van nul moet beginnen. Lefevere is intussen ook aan het werk gegaan in de zoektocht naar een opvolger.

Maar hij geeft ook toe dat het geen gemakkelijke zoektocht is, omdat hij niet zoals bij zijn 30 renners één keer ernaast kan zitten. Maar er is wel nieuws. "We hebben iemand gevonden die zal beginnen in een rol als COO. Het is geen rechterhand, maar een COO." Wie de persoon in kwestie is, is niet bekend.