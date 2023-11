Jonas Vingegaard moet iets toegeven over dopingcontrole: "Mag niet nog eens gebeuren"

Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard heeft ooit eens een dopingcontrole gemist. Dat geeft de Deen toe bij de Deense krant Ekstra Bladet.

Vingegaard miste dus ooit eens een dopingcontrole in 2019. Een gemiste controle zorgt automatisch voor meer stress bij een renner, want wie drie controles mist in 12 maanden, wordt automatisch geschorst. Maar nu moet hij dus niet meer vrezen daarvoor.

Op 60 tot 70 controles per jaar miste Vingegaard dus één keer een controle. "Onze deurbel deed het niet en ik had mijn gsm in de keuken laten liggen. Ze probeerden mij te bellen, maar ik kon dus niet opnemen", zegt de Deen.

Whereabouts

"Dat is natuurlijk niet leuk, maar uiteindelijk kwamen ze twee dagen later terug." Toch zit Vingegaard met de gemiste controle in zijn maag. "Het is zeker ook iets waar je achteraf over gaat nadenken, om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gaat gebeuren."

Renners moeten hun whereabouts invullen en dagelijks enkele beschikbare tijdsloten doorgeven. "Je moet het altijd onthouden. Het is een gedoe, maar als ik gewoon thuis ben, is het eigenlijk niet zo moeilijk", stelt Vingegaard nog.