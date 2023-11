'Jumbo-Visma haakt af voor nieuw supertalent, vier topteams strijden nog om zijn handtekening'

Jumbo-Visma trok de voorbije jaren al heel wat jonge toptalenten aan. Maar het zou toch afhaken voor een van de nieuwste talenten.

Jumbo-Visma trok onder meer al de jonge Noor Jorgen Nordhagen (18) aan, die volgend jaar in het opleidingsteam van de Nederlandse ploeg rijdt. Pas in 2025 stap hij over naar het hoofdteam van Jumbo-Visma.

De Nederlandse ploeg toonde ook interesse in de Deen Albert Withen Philipsen (17). Philipsen werd in Glasgow wereldkampioen bij de junioren en werd ook Europees kampioen tijdrijden. Een nieuw multi-talent dus.

Maar naar Jumbo-Visma zou hij alleszins niet trekken. Volgens het Deense EkstraBladet zouden Ineos-Grenadiers, Lidl-Trek, Bora-Hansgrohe en UAE Team Emirates aan zijn mouw trekken.

Maar het zou niet voor volgend jaar zijn, want Philipsen rijdt in 2024 nog altijd voor zijn opleidingsteam Tscherning Cycling Academy. Maar de kans is groot dat we de talentvolle Deen in 2025 wel in het profpeloton zullen zien.