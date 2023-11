Mettepenningen niet opgezet met kritiek van bondscoach Vanthourenhout: "Ben op hem afgestapt"

Pauwels Sauzen-Bingoal is uitstekend aan het veldritseizoen begonnen. Maar toch was Jurgen Mettepenningen gepikeerd na het Europees kampioenschap.

Baloise Trek Lions domineert dan wel in Wereldbeker met drie zeges in vier manches, maar toch spreekt ook Pauwels Sauzen-Bingoal een stevig woordje mee dit seizoen. Dankzij alweer Iserbyt en Vanthourenhout.

Iserbyt is op dit moment de zegekoning van het seizoen met vier zeges. En hij is ook leider in de Wereldbeker en de X2O Trofee. Michael Vanthourenhout won nog maar één keer, maar dat was wel het EK.

Daags voor het EK zei bondscoach Vanthourenhout echter dat de ploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal het in de toekomst wellicht anders moet aanpakken. Crossers moeten volgens hem ook een stevig programma op de weg rijden.

Wegseizoen als voorbereiding

"Na het EK in Pontchâteau ben ik op Sven Vanthourenhout afgestapt. Mijn eerste zin: of hij gezien had wie er Europees kampioen was geworden? Michael Vanthourenhout. Een pure crosser. Daarmee zeg ik alles, denk ik", zegt Mettepenningen bij Het Nieuwsblad.

De ploeg rijdt een wegprogramma, maar niet op WorldTour-niveau. De Flèche du Sud (2.2), Tour Alsace (2.2) en Baloise Belgium Tour (2.Pro) staan op het programma van de ploeg.

"Als je dat professioneel aanpakt, kan je je op die manier prima voorbereiden op de winter. Dat is opnieuw duidelijk aangetoond", zegt Mettepenningen nog.