🎥 📷 Deze keer geen vodden? Dublin voorgoed in de geschiedenis als uniek moment met Wout van Aert in de hoofdrol

Op zondag 11 december 2022 vond voor het eerst de veldrit in Dublin plaats. Sterker nog, het was de allereerste Wereldbekermanche ooit op Ierse bodem. Met Wout van Aert kregen de Ieren een gedroomde winnaar, al moest die er wel héél veel moeite voor doen.

Aan de materiaalpost liep het grondig mis. Een doek van één van de mecaniciens geraakte in het achterwiel van Van Aert, die gelukkig nog terug kon lopen en van fiets kon wisselen. Kostbare tijd ging zo wel verloren, maar een sterke Van Aert slaagde er alsnog in om de koers te winnen.

