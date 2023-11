Jurgen Mettepenningen moet iets kwijt over veldrijders Van der Poel en Van Aert

Pauwels Sauzen-Bingoal mocht ook in Kortrijk zegevieren. Jurgen Mettepenningen beseft ook dat het moet gebeuren voor Van der Poel en Van Aert terugkeren.

Met zijn zege in Kortrijk zit Eli Iserbyt in het nieuwe seizoen al aan 5 overwinningen. Hij staat ook aan de leiding in de Wereldbeker en de Superprestige en is tweede in de X2O Trofee. En Vanthourenhout werd Europees kampioen.

Alles loopt dus op wieltjes voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen, maar op 9 december komt Wout van Aert al een eerste keer meedoen. Vanaf 22 december komt ook Mathieu van der Poel er dan weer bij.

Van Aert en Van der Poel niet de standaard

Mettepenningen beseft dat Iserbyt en Vanthourenhout niet opkunnen tegen de Grote Twee. "Ze weten dat het een onbegonnen zaak is om nog te winnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. En ze zijn ook nog frisser.

Frustrerend is dat niet voor Mettepenningen, hij kan het plaatsen en beseft dat dit uitzonderlijke jaren zijn voor het veldrijden. "Die twee zijn echt niet de standaard van de cross."

"Niet nu, niet in de toekomst. Eenmaal hun tijdperk voorbij zal de situatie in de cross wel weer normaliseren. Dan zullen alle toppers er van het begin tot het einde bij zijn", is Mettepenningen vastberaden.