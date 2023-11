Van Aert krijgt wel heel bijzondere nieuwe ploegmaat, die al podium deelde met Van der Poel: "Snapte er geen klote van"

Wout van Aert krijgt er volgend jaar wel een heel bijzondere ploegmaat bij, bij wat dan Visma-Lease a Bike zal heten. Dat is immers de nieuwe naam voor wielerploeg Jumbo-Visma.

Eén van de nieuwe gezichten bij Visma-Lease a Bike zal Bart Lemmen zijn, een oud-militair zowaar. De Nederlander is met de koers verwant geraakt nadat hij begon te trainen met andere amateurwielrenners. "Daar begon ons contact", vertelt Jelmer Nuijten aan In De Leiderstrui.

Nuijten is vanaf dan een goede vriend geworden van Lemmen en fungeerde ook als zijn trainer. "Ik heb toen lange tijd met Bart op kop gereden, omdat de rest het tempo niet echt aankon. Onze gesprekken gingen vooral over hoe het wielrennen werkt. Bart snapte er namelijk geen klote van."

© photonews

Dat doet hij inmiddels wel, want het is heel erg hard gegaan voor Lemmen. Voor VolkerWessels haalde hij al het podium in de Stadsprijs Geraardsbergen, een koers gewonnen door ene Mathieu van der Poel. Na een jaartje bij Human Powered Health volgt volgend jaar een avontuur bij Visma-Lease a Bike aan de zijde van Van Aert.