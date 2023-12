Eli Iserbyt wint en ... dankt de concurrentie: "Dat heeft mij geprikkeld"

Twee op twee in de Franse wereldbekers voor Eli Iserbyt. Na Troyes won hij nu ook in Flamanville. En dat na een knappe inhaalrace. De Belgische zegekoning was dan ook tevreden na een zware race.

"Ik voel me heel goed, maar wel vermoeid. Ik startte heel slecht en moest het hele deelnemersveld inhalen. Gaandeweg begon ik de goede lijnen te vinden en zo kon ik groeien in de koers. Het is een belangrijke overwinning voor mij", aldus Eli Iserbyt achteraf bij Sporza. Geprikkeld door Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis "Winnen in de leiderstrui is niet makkelijk en het levert ook een leuke foto op om te posten op de sociale media. Een tweetal ronden bleef ik wat hangen op veertien seconden, met Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis in mijn wiel. Ze kwamen hun ding doen, en dat heeft mij wel geprikkeld om nog iets rapper te rijden. Ik moet hen daarvoor dus eigenlijk bedanken." "Eens ik erbij kwam, wilde ik er meteen erop en erover om snel het verschil te maken. Ik vond de goede lijnen en kon zo de zege naar mij toetrekken."





