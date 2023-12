Paul Herygers komt met stevig nieuws tijdens de cross: "De toppers zijn ze aan het hamsteren, want ..."

Heel belangrijk in het veldrijden: de tubes en de banden. En op dat gebied lijkt er iets te gaan veranderen. "De toppers zijn volop aan het hamsteren", weet Paul Herygers.

Een dikke tien jaar geleden maakte Richard Nieuwenhuis een nieuwe band: de Dugast-tubes, een handgemaakt rhino-profiel. En die banden werden heel populair, want de meeste toppers rijden er nu nog steeds mee.

Ook wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn bij de afnemers. Mogelijk moeten zij binnenkort andere oorden opzoeken, want Paul Herygers gaf aan Sporza mee dat er een en ander aan het veranderen is in de zaak.

Van Nederland naar Thailand?

De winkel van Nieuwenhuis zou zijn overgenomen door mensen uit Thailand en dus zouden de banden vanaf heden in Thailand worden geproduceerd. "De vraag is of ze dezelfde kwaliteit zullen kunnen garanderen", aldus Herygers.

"De toppers zij in ieder geval aan het hamsteren geslagen, want de rhino's zijn nog steeds heel geliefd en dus willen ze er graag nog vele tubes van."