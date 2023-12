Wout van Aert speelt volledig open kaart: "Dat was een emotioneel moment"

Een emotioneel moment heeft voor Wout van Aert wel wat veranderd. Hij speelt volledig open kaart over de trainerswissel die heeft plaatsgevonden.

Naast de andere thema's die aan bod kwamen, ging het hier ook over bij De Rode Lantaarn. "Ik heb heel mijn leven met Marc Lamberts getraind. Het was schrikken dat die samenwerking moest stoppen. Ik had wel snel door dat ik het beter positief kon bekijken en te hopen dat die stap uit mijn comfortzone mij goed kan doen."

De boodschap overbrengen deed Lamberts in een persoonlijk gesprek. "Hij is bij ons thuis langs geweest. Ik heb wel een speciale band met Marc en dat zal altijd zo blijven. Alle successen die ik nu heb behaald zijn mede te danken aan zijn trainingen. Dat was een emotioneel moment voor ons allebei."

MOEILIJKE KEUZE VOOR EX-COACH VAN AERT

De inmiddels ex-coach van Van Aert gaat mee met Roglic naar BORA-hansgrohe. "Ik denk dat Marc die band ook met Primoz Roglic heeft. Voor Marc ging het altijd een moeilijke keuze geweest zijn. Als hij zou gebleven zijn, zou het ook gek geweest zijn voor hem. Ik begrjip zijn keuze en zijn situatie."

De nieuwe trainer van Van Aert is Mathieu Heijboer. "Ik heb gekozen om minder nadruk te leggen op het crossseizoen, om progressiever op te bouwen naar het wegseizoen. Dat wou ik deze winter aanpassen en dat was ook iets waar Mathieu voorstander van was. Ik kende Mathieu al, maar één op één samenwerken is wel een verschil."