Wout van Aert komt nog eens terug op uniek avontuur: "Een echte superster, ik zou niet willen ruilen met zijn leven"

Wout van Aert heeft naar eigen zeggen onlangs een uniek avontuur meegemaakt. Een superster lijkt hij zelf misschien soms, maar in Colombia is Rigoberto Uran dat pas helemaal.

Van Aert had het in de podcast De Rode Lantaarn over zijn Giro-ambities, maar ook over zijn passage in Colombia. Daar was hij op uitnodiging van Uran. "Dat was wel een unieke ervaring, moet ik zeggen. In Europees opzicht is Uran gewoon een goede wielrenner. Dan kom je daar en blijkt het een echte superster te zijn."

Wat dat betreft steekt Uran ver boven zijn landgenoten uit. Van Aert deed daar mee aan de Giro de Rigo. "Dat event is echt zo groot. Hij doet er nog zoveel dingen langs. Daar ben ik van geschrokken. Hij is één van de eerste Colombianen die de top haalde, wat de populariteit van het wielrennen daar wel omhoog zal getrokken hebben."

VAN AERT VERKLAART POPULARITEIT URAN

"En hij heeft die star quality", overloopt Van Aert de redenen voor de populariteit van de Zuid-Amerikaan. "Hij moest geregeld op het podium komen om de mensen toe te spreken. Dan zie je gewoon dat het niet de eerste keer is dat hij dat doet, dat hij er van geniet om in het middelpunt van de belangstelling te staan."

Niet meteen iets voor Van Aert zelf. "Het was mooi om mee te maken, maar ik zou niet willen ruilen met zijn leven. De gekte rond zijn persoon is groter dan die rond mij in België. Hij probeert zijn imago te gebruiken. Het zorgt er voor dat je in het middelpunt moet blijven staan en daar tijd in moet investeren. Dat ben ik niet van plan."