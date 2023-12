Nog steeds heel veel zorgen om het WK veldrijden: "Potje van gemaakt"

Het WK veldrijden van 2024 moet het enkel met Mathieu van der Poel doen. Wout van Aert en Tom Pidcock zullen niet van de partij zijn.

Voor mannen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock is het veldrijden al lang niet meer de hoofddoelstelling in hun seizoen. Nochtans kijkt iedereen keihard uit naar de intrede van de grote drie in de cyclocross en zorgen zij ook voor veel spektakel.

Oud-renner en journalist Thijs Zonneveld schrijft in het Algemeen Dagblad dat het WK verplaatsen van datum wel degelijk een optie moet zijn, zodat de grote drie elk jaar aan de start van de titelstrijd verschijnen.

De kalender van het veldrijden blijft zo voor beroering zorgen. “De UCI heeft er weer een potje van gemaakt. Er zijn zoveel veldritten en Wereldbekers dat het vrijwel onmogelijk is om ze allemaal te rijden”, zegt Zonneveld.

Met alle gevolgen van dien. “Degenen die wel hun best doen alles te rijden moeten van hot naar her reizen en hebben nauwelijks tijd om te trainen en te herstellen. Het gevolg: uitgeholde deelnemerslijsten, renners die koersen overslaan en klassementen die nergens over gaan.”

Zeker voor het WK zou er een oplossing moeten komen, zo vindt Zonneveld. “Ik snap dat het vreemd is om de kalender aan te passen aan drie renners. Maar de cross is gebaat bij hun deelname, bij een strijd tussen Wout en Mathieu. Is het dan echt zo erg om het WK iets naar voren te halen?”