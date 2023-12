Na de noodkreet: het laatste is nog niet gezegd over Average Rob en de cross deze winter

Average Rob gaat geen sportieve uitdaging uit de weg. Hij wou uitpakken met een deelname aan de avondcross van Diegem, maar plots kwam er roet in het eten. Ondertussen is er echter alweer heel wat nieuws op komst.

Robert Van Impe - Average Rob voor de vrienden - is van alle markten thuis. Dit jaar wist hij al een Ironman tot een goed einde te brengen. En hij heeft ook een kaart als Elite 2-veldrijder, waarmee hij graag in Diegem zou starten.

De man met het eigen Youtubekanaal om al zijn sportieve stunts ook ruchtbaarheid te geven kwam van een kale reis terug, want hij mocht plots niet meer starten in Diegem. En dus was hij op zoek naar een andere cross.

@CXgullegem zijn jullie zeker welkom! Wel 6 januari! — Hexia Cross Gullegem (@CXGullegem) December 6, 2023

“Even voor de duidelijkheid: de organisatie van Diegem en Flanders Classic zijn mega chaud om ons te verwelkomen en snappen het project volledig”, was Average Rob duidelijk. Meteen kreeg hij van andere races wél een uitnodiging.

Onder meer Mettet in de provincie Luxemburg alsook Gullegem wilde hem maar wat graag ontvangen. Dat reageerden ze meteen op het bericht op X. Maar ook over Diegem zelf is het laatste woord dus nog niet gezegd.

Dan toch starten in Diegem?

Er werd een oplossing gezocht door Average Rob, die in debat ging met de organisatie en Belgian Cycling. En ondertussen werd er ook een vergelijk gevonden. De youtuber komt later nog met meer nieuws, nu al wordt het uitkijken naar 26 december.