Remco Evenepoel deelt prikje uit aan Mathieu van der Poel: "Oei, oei"

Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel kunnen het duidelijk met elkaar vinden. Dat maken de twee nog eens duidelijk op hun sociale media.

Mathieu van der Poel verblijft al bijna twee maanden in Spanje, Remco Evenepoel kwam na zijn lange seizoen op de weg iets later toe. Maar ondertussen zijn ze wel al stevig aan het trainen voor het nieuwe seizoen.

En dat doen ze ook geregeld samen, dat verklapte Van der Poel deze week bij Het Nieuwsblad. "We komen goed overeen, we lachen veel samen", zei de wereldkampioen nog.

128 Watt

Dat ze veel lachen, maakte Remco Evenepoel nog eens duidelijk op sociale media. De Belgische kampioen reageerde op een Instagram-post van Van der Poel die mensen oproept om zich in te schrijven voor de Zwift Academy.

Op een van de afbeeldingen is in de linkerbovenhoek van het scherm te zien dat Van der Poel maar 128 Watt aan het trappen zou zijn. Iets wat niet aan het scherpe oog van Evenepoel ontsnapt was.

"Oei oei 128W. Ge reed dat vorige week maar dan de cijfers van rechts naar links", schreef Evenepoel. Van der Poel antwoordde meteen. "Ik ben daar nog steeds van aan het herstellen."