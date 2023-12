Stront aan de knikker? Cian Uijtdebroeks maakt transfer bekend, BORA reageert zéér stevig

Tussen Cian Uijtdebroeks en zijn team Bora-Hansgrohe boterde het sinds de Vuelta niet helemaal meer. Het nieuws dat hij voor vier seizoenen tekende bij een ander team kwam dan ook niet meteen als een absolute verrassing meer.

NEWS 🗞️ Cian Uijtdebroeks will join our team. The 20-year-old Belgian signs a four-year contract until 2027. 🤝 Welcome, Cian! #cian2027 pic.twitter.com/rLbVwqFu3g

Ook onder meer Lidl-Trek en Ineos Grenadiers wilden hem inlijven, maar de keuze viel dus op Jumbo-Visma. Maar Uijtdebroeks had nog een contract voor 2024 bij BORA - Hansgrohe. En dat lijkt hem nu duur te staan te komen.

Zijn team laat namelijk weten dat het de 20-jarige Belg aan zijn contract zal houden. En dat hij dus ook in 2024 voor het Duitse team zal moeten rijden. Dat lieten ze weten in een statement. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

Statement concerning today's news from Jumbo - Visma regarding our rider Cian Uijtdebroeks



Cian is and will remain a member of BORA - hansgrohe, also in the coming 2024 season. He is contractually bound with us until 31 December 2024.