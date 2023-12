Cian Uijtdebroeks maakt zéér opvallende beslissing en wisselt meteen van topteam

Cian Uijtdebroeks (20) is een van de grootste talenten in het peloton wat de grote rondes betreft. De jonge Belg is dan ook hot bij de grote ploegen. Nu is de kogel door de kerk en gaat hij dus wel degelijk van team veranderen.

Tussen Cian Uijtdebroeks en zijn team Bora-Hansgrohe boterde het sinds de Vuelta niet helemaal meer. En de voorbije weken liet de jonge Belg niet echt helemaal in zijn kaarten kijken wat betreft zijn toekomst, ook al lag hij nog onder contract voor 2024.

Nu heeft hij alsnog besloten om toch nu al van team te veranderen. Hij tekende meteen een contract voor vier seizoenen bij Jumbo-Visma, het team van onder meer Wout van Aert. Voor Cian Uijtdebroeks zelf is het een wissel met Primoz Roglic, die de omgekeerde beweging maakte.

Sterke man Plugge had een week geleden nog verklaard dat het team van Jumbo-Visma vol zat voor 2024 en er in principe geen nieuwkomer meer zou komen, maar die kar is dus ondertussen gekeerd met de komst van de 20-jarige Belg.

Cian Uijtdebroeks bevestigde keer op keer dit jaar. In de Ronde van Catalonië werd hij negende, zesde in de Ronde van Romandië, zevende in de Ronde van Zwitserland en achtste in de Vuelta. Voor een 20-jarige bijzonder sterk. Ook onder meer Lidl-Trek en Ineos Grenadiers zagen wel wat in hem, maar de keuze is dus gevallen.