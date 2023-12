Intermarché en ploeg van Tietema lachen met soap rond Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks kondigde zaterdag aan dat hij BORA - Hansgrohe inruilt voor Jumbo - Visma. Zijn ex-team(?) lanceerde meteen een statement en wil de jonge Belg aan zijn contract houden. En dat heeft toch wel wat reacties uitgelokt.

BORA - Hansgrohe liet duidelijk weten dat het de 20-jarige Belg aan zijn contract wil houden. En dat hij dus ook in 2024 voor het Duitse team zal moeten rijden. Dat lieten ze weten in een statement via de sociale media.

Statement concerning today's news from Jumbo - Visma regarding our rider Cian Uijtdebroeks



Cian is and will remain a member of BORA - hansgrohe, also in the coming 2024 season. He is contractually bound with us until 31 December 2024. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) December 9, 2023

Diverse andere mensen reageerden ondertussen ook al op het nieuws. Sommigen deden dat met een ferme kwinkslag richting Uijtdebroeks en het statement van BORA. Zowel Intermarché als het team van Bas Tietema kwamen op hun manier met 'nieuws' over 2024.

Statement concerning Cian Uijtdebroeks:



Intermarché-Circus-Wanty is waiting to see how things unfold because we have no idea who Cian will ride for in 2024. — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) December 9, 2023