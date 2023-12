Van Aert degradeert de tegenstand, analist duidelijk: "Wat dit zegt over strijd met Mathieu van der Poel?"

De vraag was niet of Wout van Aert bij zijn comeback zou gaan winnen, maar eerder met hoeveel verschil. Uiteindelijk werd het meer dan anderhalve minuut. En dus is de vraag: wat naar de toekomst toe deze winter?

Publiekslieveling Wout van Aert maakte er een leuke namiddag van en reed alles en iedereen op een hoopje. Jens Adams werd tweede op meer dan anderhalve minuut, nummer drie Thijs Aerts eindigde op bijna drie minuten. Wout van Aert zelf genoot zichtbaar. "We wisten dat dit zijn ding zou zijn", analyseerde Paul Herygers achteraf bij Sporza. "Zijn conditie zal wel al oké zijn, maar hij zit zeker nog niet aan zijn maximum. Het is zijn hoofddoel niet, maar zonder druk kan je ver geraken." In het kraam passen Het is alweer duidelijk dat van Aert niets moet. En dat kan hem dus aan wel wat overwinningen brengen. "Maar het echte werk moet nog komen, al gaat hij allemaal crossen rijden die hem op zich wel moeten liggen." Rest de vraag: wat zegt dit over de koersen die hij zal rijden tegen Pidcock en van der Poel? "0,0. Maar ik heb zijn kalender bekeken en er zitten geen crossen bij die hij tegen zijn goesting zal rijden. Elke cross die hij zal rijden, past min of meer in zijn kraam."