'BORA-hansgrohe eist astronomisch bedrag voor transfer van Cian Uijtdebroeks'

Rijdt Cian Uijtdebroeks in 2024 voor Visma-Lease a Bike? BORA-hansgrohe wil hem gerust laten gaan, maar niet voor een appel en een ei.

Visma-Lease a Bike kondigde zaterdagavond de transfer aan van Cian Uijtdebroeks, BORA-hansgrohe zwaaide met een contract tot eind 2024. Volgens het management van Uijtdebroeks is hij sinds 1 december een vrije renner.

Normaal gezien moet er voor een transfer een akkoord gevonden worden tussen drie partijen: de renner, de oude ploeg en de nieuwe ploeg. Dat is hier dus niet het geval, want BORA-hansgrohe gaat niet akkoord.

Volgens WielerFlits willen de Duitsers zo'n 1 miljoen euro krijgen voor het vertrek van Uijtdebroeks. Visma-Lease a Bike wilde zijn jaarsalaris betalen, maar BORA-hansgrohe wil er nu dus een tienvoud van.

Het korte statement van het team zaterdag was dan ook duidelijk. "Cian Uijtdebroeks is en blijft in dienst van BORA-hansgrohe, ook in het komende seizoen 2024. Hij is contractueel met ons verbonden tot 31 december 2024."